Трамп предложил пост директора ЦРУ конгрессмену от штата Канзас Майку Помпео

Пост директора ЦРУ после вступления в должность победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа займет конгрессмен от штата Канзас Майк Пампео.

Пампео принял это предложение, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Washington Post.

Ранее издание сообщило о том, что Трамп предложил пост генерального прокурора сенатору от штата Алабама Джеффу Сешенсу, а тот заявил, что с удовольствием примет такое предложение.