Трамп предложил оставить Китаю захваченный дрон

Избранный президент США Дональд Трамп предложил не добиваться возврата ранее захваченного китайскими ВМС американского подводного беспилотного аппарата.

«Пусть оставят его себе», - написал миллиардер в своем микроблоге в Twitter. Ранее он назвал инцидент с дроном беспрецедентным случаем и кражей.

Аппарат был захвачен несколько дней назад в Южно-Китайском море. Американская сторона утверждает, что дрон использовался с соблюдением международных норм. Пекин, в свою очередь, допустил, что он мог представлять угрозу для китайских кораблей. Позднее влати КНР и Пентагон договорились о возврате аппарата.