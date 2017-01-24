Трамп предложил остаться на своем посту нынешнему главе ФБР Джеймсу Коми

Новый глава Белого дома Дональд Трамп попросил директора ФБР Джеймса Коми продолжить выполнять свои обязанности.

Об этом Коми сообщил своим подчиненным, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американскую газету The New York Times.

Издание утверждает, что Трамп встретился с главой ФБР в январе в нью-йоркском небоскребе «Трамп-тауэр», где директор ФБР участвовал в разведывательном брифинге для тогда еще будущего президента США. Якобы именно тогда Трамп и обратился к нему с предложением.

Официально эту информацию не подтвердили ни в Белом доме, ни в ФБР.

Ранее Коми обвиняли в том, что он «слишком не вовремя» затеял расследование скандала с использованием бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения деловой переписки.

Минюст США, курирующий деятельность ФБР, инициировал служебную проверку в отношении Коми на предмет «необходимости подобного расследования» за несколько дней до президентских выборов, в которых Клинтон принимала самое непосредственное участие.