Трамп предложил начать расследование против Обамы

После разоблачительных публикаций WikiLeaks о том, что президент США Барак Обама знал о используемых Хиллари Клинтон частных серверах, республиканец Дональд Трамп предложил начать в отношении него расследование.

– Вот почему он так выступает за Хиллари. Он не хочет быть замешанным. Он знал все о том, что она использовала частный почтовый сервер. Поэтому против него нужно начать расследование, – считает Трамп. Ранее сообщалось, что в переписке 2015 года начальница аппарата Клинтон сообщила коллеге о необходимости "подчистить" следы писем, отправленных с частного сервера. В марте 2015 года Обама заявил, что узнал о скандале со служебной почтой Клинтон из новостей.

В Белом доме отмечают, что Обама действительно вел переписку с Хиллари Клинтон. О том, с каких серверов отправлялись послания, Обама не знал, сообщает РГ.