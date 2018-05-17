Трамп предложил Меркель сделку в обмен на отказ от «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп потребовал от канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от поддержки проекта «Северный поток — 2».
В качестве альтернативы Трамп предложил лидеру Германии переговоры по новому торговому соглашению между регионами.
Ранее замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон будет противостоять строительству «Северного потока — 2», а также отметила, что США могут ввести соответствующие санкции.
Политик пояснила, что позиция США вызвана геополитическими и энергетическими причинами, а не желанием продавать Европе свой сжиженный газ, сообщает «РИА Новости».
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