Трамп поздравил с Новым годом своих врагов

Избранный президент США Дональд Трамп поздравил американцев с наступающим Новым годом. Свои пожелания он адресовал в том числе противникам.

Соответствующее сообщение политик разместил на своей странице в Twitter. "Счастливого Нового года всем, включая моих многих врагов и тех, кто боролся против меня, но проиграл так сильно, что теперь просто не знает, что делать. С любовью", - написал миллиардер.

Дональд Трамп планирует встречать Новый год в своем частном клубе "Мар-а-Лаго" в штате Флорида и пригласить на эту вечеринку около 800 гостей, сообщает ТАСС. Известно, что среди гостей Трампа будет известный актер Сильвестр Сталлоне.