Трамп поздравил американских граждан с Рождеством
Новый президент США Дональд Трамп поздравил граждан страны в Рождеством. Поздравление было опубликовано в социальных сетях.
– С Рождеством! Избранный президент Дональд Трамп, – написал новый глава государства. Никаких пожеланий к поздравлению добавлено не было, сообщает ТАСС. В качестве приложения к сообщению прикреплено фото, где Трамп стоит на фоне новогодней елки.
45-й президент США официально вступит в должность 20 января после инаугурации.
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