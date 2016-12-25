Трамп поздравил американских граждан с Рождеством

Новый президент США Дональд Трамп поздравил граждан страны в Рождеством. Поздравление было опубликовано в социальных сетях.

– С Рождеством! Избранный президент Дональд Трамп, – написал новый глава государства. Никаких пожеланий к поздравлению добавлено не было, сообщает ТАСС. В качестве приложения к сообщению прикреплено фото, где Трамп стоит на фоне новогодней елки.

45-й президент США официально вступит в должность 20 января после инаугурации.