Трамп позаимствовал речь из фильма «Блондинка в законе»
Президент США Дональд Трамп позаимствовал речь главной героини американского фильма «Блондинка в законе».
Видеоролик из американского «Шоу с Джимми Фэллоном» смонтирован таким образом, что речь Трампа в Университете Либерти практически полностью повторяет выступление героини фильма.
«Вы должны сделать свои первые шаги в мир со страстью и уверенностью в себе. Мы сделали это», — заявил Трамп, практически полностью повторив текст из фильма. Об этом сообщает Life.
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