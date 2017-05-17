Трамп позаимствовал речь из фильма «Блондинка в законе»

Президент США Дональд Трамп позаимствовал речь главной героини американского фильма «Блондинка в законе».

Видеоролик из американского «Шоу с Джимми Фэллоном» смонтирован таким образом, что речь Трампа в Университете Либерти практически полностью повторяет выступление героини фильма.

«Вы должны сделать свои первые шаги в мир со страстью и уверенностью в себе. Мы сделали это», — заявил Трамп, практически полностью повторив текст из фильма. Об этом сообщает Life.