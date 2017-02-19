Трамп потребовал от стран НАТО платить по счетам
Президент США Дональд Трамп назвал себя сторонником НАТО, но при этом обвинил членов альянса, что они «не платят по счетам».
Выступая во Флориде перед своими сторонниками, лидер США заявил: «Я фанат НАТО, но многие страны в НАТО, многие страны, которых мы защищаем, очень богатые страны, они не платят по своим счетам. Они должны нам помочь».
Как сообщают РИА Новости, ранее Трамп назвал НАТО очень значимой, но «устаревшей» организацией, в которой только пять стран несут положенные военные расходы. Трамп выразил надежду, что союзники также увеличат свои военные бюджеты.
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