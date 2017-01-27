Трамп потребовал предоставить фото и видео доказательства аншлага на его инаугурации

Новый глава Белого дома Дональд Трамп отдал личное распоряжение директору Управления национальных парков США Майклу Рейнолдсу предоставить фото и видео с церемонии его инаугурации.

Трамп хочет иметь свидетельство того, что поприветствовать его собралось множество людей, - сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

Такая реакция президента США вызвана скорее всего тем, что после публикации снимков с инаугурации в американских СМИ, началась полемика о реальном количестве зрителей на церемонии.