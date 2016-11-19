Трамп потребовал извинений от актеров за «нападки» на вице-президента Пенса

Избранный президент США Дональд Трамп призвал актеров мюзикла «Гамильтон» извиниться за критику вице-президента Майка Пенса.

В своем микроблоге в Twitter Трамп отметил, что Пенс подвергся нападкам актеров при включенных камерах. По мнению миллиардер, артисты вели себя «очень грубо» в отношении «очень хорошего человека». «Театр должен всегда быть безопасным и особым местом», - подчеркнул Трамп.

Инцидент произошел накануне, во время вечернего представления. Ряд критических реплик из пьесы актеры обращали непосредственно к сидящему в зале Пенсу, а после представления заявили ему о своих опасения, что новая администрация США не будет не будет защищать права различных меньшинств.