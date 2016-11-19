Трамп потребовал извинений от актеров за «нападки» на вице-президента Пенса
Избранный президент США Дональд Трамп призвал актеров мюзикла «Гамильтон» извиниться за критику вице-президента Майка Пенса.
В своем микроблоге в Twitter Трамп отметил, что Пенс подвергся нападкам актеров при включенных камерах. По мнению миллиардер, артисты вели себя «очень грубо» в отношении «очень хорошего человека». «Театр должен всегда быть безопасным и особым местом», - подчеркнул Трамп.
Инцидент произошел накануне, во время вечернего представления. Ряд критических реплик из пьесы актеры обращали непосредственно к сидящему в зале Пенсу, а после представления заявили ему о своих опасения, что новая администрация США не будет не будет защищать права различных меньшинств.
Следующая новость Генконсула Молдавии в Стамбуле отправили под арест
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии