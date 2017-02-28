Трамп поставил себе пять с плюсом за работу на посту президента США

Президент США Дональд Трамп оценил свою работу на занимаемом посту на пять с плюсом, а диалог с гражданами страны, по мнению американского лидера, пока дается ему лишь на тройку. Так он подвел итоги первых пяти недель своего пребывания в Белом доме.

По словам Трампа, за общение с соотечественниками ему следует поставить лишь «тройку с плюсом», так как американцы пока еще не поняли, что правительство работает отлично.

Он также выразил надежду, что сумеет исправить ситуацию, когда выступит с посланием «О положении страны» на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах в США, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Он официально вступил в должность 20 января 2017 года, сообщает ТАСС.

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