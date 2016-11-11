Трамп после инаугурации намерен вывести США из Транстихоокеанского партнерства

В первые месяцы после вступления в должность президента США Дональд Трамп намерен инициировать выход Соединенных Штатов из Транстихоокеанского партнерства.

Соответствующий проект попал в распоряжение редакции газеты Politico, - сообщает «Интерфакс».

В документе, в частности, говорится, что в первые 100 дней после инаугурации новая администрация Белого дома решит вопрос о выходе США из торгового соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. А в последующие 100 дней может быть реализована другая инициатива - по выходу из NAFTA – Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.

Также в первые месяцы работы Белый дом обозначит свою позицию по поводу регулирования курса китайского юаня и открыто обвинит Китай в манипулировании курсом, чего старался избегать уходящий президент Барак Обама, - отмечает издание.

Вместе с тем Politico не исключает, что некоторые положения проекта претерпят изменения, поскольку сам Трамп пока поверхностно ознакомился с предложениями своей команды.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Саакашвили объявил о создании собственной оппозиционной партии на Украине

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО