Трамп после инаугурации намерен вывести США из Транстихоокеанского партнерства

В первые месяцы после вступления в должность президента США Дональд Трамп намерен инициировать выход Соединенных Штатов из Транстихоокеанского партнерства.

Соответствующий проект попал в распоряжение редакции газеты Politico, - сообщает «Интерфакс».

В документе, в частности, говорится, что в первые 100 дней после инаугурации новая администрация Белого дома решит вопрос о выходе США из торгового соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. А в последующие 100 дней может быть реализована другая инициатива - по выходу из NAFTA – Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.

Также в первые месяцы работы Белый дом обозначит свою позицию по поводу регулирования курса китайского юаня и открыто обвинит Китай в манипулировании курсом, чего старался избегать уходящий президент Барак Обама, - отмечает издание.

Вместе с тем Politico не исключает, что некоторые положения проекта претерпят изменения, поскольку сам Трамп пока поверхностно ознакомился с предложениями своей команды.