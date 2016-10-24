Трамп посчитал операцию по освобождению Мосула катастрофой
Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил. что операция по освобождению Мосула (Ирак) от террористов из «Исламского государства» (запрещена в РФ) оборачивается полной катастрофой.
Об этом сообщает портал «Народные новости».
Ранее Трамп заявлял, что освобождение Мосула выгодно демократам. Тем самым они хотят показать достижения на международной арене.
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