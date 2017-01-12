Трамп поручил вопросы кибербезопасности США бывшему мэру Нью-Йорка Джулиани

Вопросы обеспечения кибербезопасности в новой администрации президента США будет курировать бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

«Избранный президент Трамп рад объявить о том, что бывший мэр Руди Джулиани, как надежный друг, поделится своими знаниями и опытом в сфере, касающейся компьютерной безопасности частного сектора, а также в сфере новых разработок», - цитирует «Интерфакс» текст сообщения, распространенного переходной командой Трампа.

Ранее, в среду, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Трамп пообещал принять самые решительные меры для защиты страны от атак хакеров.

Будущий глава Белого дома фактически согласился с тем, что Россия осуществляла кибератаки на серверы госучреждений США, уточнив, что этим также занимались и другие государства и лица.

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