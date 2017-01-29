Трамп поручил Пентагону найти новых союзников для борьбы с ИГ
Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису найти новых союзников для коалиции во главе с США, осуществляющей борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
Документ должен быть подготовлен в течение 30 дней. План должен включать в себя «выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками».
Ранее в Белом доме заявляли, что США готовы сотрудничать с любой страной, которая разделяет их цели, включая РФ, сообщает «РИА Новости».
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