Трамп поручил Пентагону найти новых союзников для борьбы с ИГ

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису найти новых союзников для коалиции во главе с США, осуществляющей борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Документ должен быть подготовлен в течение 30 дней. План должен включать в себя «выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками».

Ранее в Белом доме заявляли, что США готовы сотрудничать с любой страной, которая разделяет их цели, включая РФ, сообщает «РИА Новости».