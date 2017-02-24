Трамп пообещал расширить ядерный потенциал США
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен расширить ядерный потенциал страны, чтобы вернуть ей лидерство в данной сфере.
В интервью Reuters он сказал, что хотел бы видеть мир вообще без ядерного оружия. Однако вместе с тем выразил обеспокоенность отставанием США в этом вопросе. При этом он не уточнил, чье именно превосходство его беспокоит.
Трамп также выразил недовольство по поводу сообщений о предполагаемом развертывании Россией крылатых ракет, противоречащим положениям Договора о РМСД. Американский лидер заявил, что собирается обсудить эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Когда и где она состоится пока не известно. По словам Трампа, на ближайшее время никаких встреч с российским лидером не запланировано.
Следующая новость Представлять Россию в ООН временно будет первый заместитель Чуркина
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии