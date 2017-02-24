Трамп пообещал расширить ядерный потенциал США

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен расширить ядерный потенциал страны, чтобы вернуть ей лидерство в данной сфере.

В интервью Reuters он сказал, что хотел бы видеть мир вообще без ядерного оружия. Однако вместе с тем выразил обеспокоенность отставанием США в этом вопросе. При этом он не уточнил, чье именно превосходство его беспокоит.

Трамп также выразил недовольство по поводу сообщений о предполагаемом развертывании Россией крылатых ракет, противоречащим положениям Договора о РМСД. Американский лидер заявил, что собирается обсудить эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Когда и где она состоится пока не известно. По словам Трампа, на ближайшее время никаких встреч с российским лидером не запланировано.