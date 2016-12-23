Трамп пообещал опередить всех в случае начала гонки ядерных вооружений
Соединенные Штаты станут безусловным лидером, если в мире начнется гонка ядерных вооружений. Такое заявление сделал будущий президент США Дональд Трамп.
- Пусть начнется гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом ходу и переживем их всех, — цитирует Трампа РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MSNBC.
Ранее Трамп заявил, что США должны значительно увеличить свой военный ядерный потенциал.
Выступая на итоговой в 2016 году пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин сообщил, что военная мощь США не вызывает сомнений, но при этом в очередной раз подчеркнул, что Россия «сильнее любого потенциального агрессора».
Анализ событий России и мира
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