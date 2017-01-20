Трамп пообещал не навязывать американский образ жизни другим странам

Выступая в Вашингтоне в качестве нового президента США, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты никому не будут навязывать американский образ жизни, но будут делать все, чтобы остальной мир брал с них пример.

- Мы будем искать диалог со всеми странами, которые этого захотят. Мы не стремимся навязывать наш образ жизни никому. Пусть он лучше будет примером для остальных. Мы будем светить тем, кто последует за нами, - цитирует Трампа «Интерфакс».

45-й президент США заявил, что для него на первом месте интересы страны, все остальное вторично.

- Мы защищали границы других стран, пока отказывались защищать собственные. Это право любой нации - ставить свои интересы на первое место. С этого дня и впредь на первом месте будет только Америка, - заявил Трамп. - Мы сделаем так, что Америкой снова будут гордиться. И да, сделаем Америку снова великой!