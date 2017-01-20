Трамп пообещал навсегда покончить с радикальным исламским экстремизмом
Выступая с первой речью в качестве президента США, Дональд Трамп заявил, что с радикальным исламским экстремизмом будет покончено раз и навсегда.
- Радикальный исламский терроризм будет ликвидирован. Мы будем укреплять существующие альянсы и создавать новые и объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, - цитирует Трампа «Интерфакс».
Перед выборами Трамп неоднократно делал заявления на эту тему. В том числе сделал заявление о запрете на въезд в США мусульман. Это высказывание республиканца жестко критиковалось как демократами, так и его соратниками по партии.
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