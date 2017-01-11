Трамп пообещал США большее уважение со стороны России после его прихода к власти

Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия больше не будет осуществлять кибератаки на серверы США, Москва будет относиться к Вашингтону с гораздо большим уважением, когда он заступит на пост президента.

- Она не должна была этого делать, она не будет больше это делать. Россия будет намного больше уважать нашу страну, когда я буду президентом, — цитирует Трампа РИА «Новости».

Ранее республиканец фактически признал правоту спецслужб США, опубликовавших доклад о вмешательстве в президентские выборы «русских хакеров», но при этом уточнил, что США подвергаются кибератакам и со стороны других стран и людей.