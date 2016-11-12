Трамп получил доступ к данным разведки США
В Белом доме в рамках процесса по передаче власти новому президенту США Дональду Трампу ему был открыт доступ к секретным данным спецслужб.
В Белом доме материалы разведки выпускают в форме ежедневной газеты. В ней содержатся данные брифингов разведслужб государства, сообщает РИА "Новости". При этом сообщается, что Обама был первым президентом США, который стал получать эти данные на свой компьютер.
Ранее бывший президент США Барак Обама заверил, что обеспечит Трампу гладкую передачу власти. Это позволит стране плавно перейти от одного президента к другому.
8 ноября в США прошли выборы президента. Новым главой государства стал представитель республиканской партии Дональд Трамп.
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