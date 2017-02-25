Трамп похвастался уменьшением госдолга страны за первый месяц правления
Президент США Дональд Трамп рассказал, что долг Америки за первый месяц его правления уменьшился на 12 миллиардов долларов.
В своем Twitter лидер написал: «СМИ не сообщили о том, что государственный долг за мой первый месяц уменьшился на 12 миллиардов долларов по сравнению с ростом на 200 миллиардов долларов в первый месяц Обамы».
По сведениям Минфина США, госдолг страны действительно сократился, сообщает «Газета.ru». В день инаугурации Дональда Трампа 20 января он равнялся 19,947 триллионам долларов. Таким образом, госдолг снизился примерно на 0,1%.
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