Трамп похвастался уменьшением госдолга страны за первый месяц правления

Президент США Дональд Трамп рассказал, что долг Америки за первый месяц его правления уменьшился на 12 миллиардов долларов.

В своем Twitter лидер написал: «СМИ не сообщили о том, что государственный долг за мой первый месяц уменьшился на 12 миллиардов долларов по сравнению с ростом на 200 миллиардов долларов в первый месяц Обамы».

По сведениям Минфина США, госдолг страны действительно сократился, сообщает «Газета.ru». В день инаугурации Дональда Трампа 20 января он равнялся 19,947 триллионам долларов. Таким образом, госдолг снизился примерно на 0,1%.