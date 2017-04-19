Трамп подписал указ о защите американского рынка

Президент США Дональд Трамп подписал указ о поддержке национального производства.

Документ, который носит название «Покупай американское, нанимай американцев», призван простимулировать производство внутри страны.

Указ преподносится как продолжение предвыборного лозунга Трампа «Америка прежде всего». Документ предписывает провести исследования для улучшения позиций продукции США на рынке.

Кроме того, указ предусматривает пересмотр выдачи рабочих виз высококвалифицированным специалистам и направлен на защиту рынка труда США от иностранной рабочей силы.

По мнению Трампа, такие визы возможно выдавать только самым высокооплачиваемым претендентам, с безусловным преимуществом американцев перед гражданами других стран.

Новый закон также должен стимулировать закупки американских товаров, сообщает «Национальная служба новостей».

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