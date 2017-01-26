Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о немедленном начале строительства стены на границе с Мексикой.

Кроме того, глава США подписал документ об усилении безопасности на границах страны и ужесточении иммиграционной политики.

Согласно распоряжению президента, протяженность стены вдоль американо-мексиканской границы составит около 3,2 тысячи километров, сообщает «ТВ Центр».

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что намерен сразу после прихода к власти приступить к строительству стены на границе с Мексикой для прекращения нелегальной иммиграции, а также для того, чтобы остановить насилие и поток наркотиков в США. Трамп также заверил, что испытывает симпатию к мексиканскому народу, но при этом будет добиваться, чтобы Мексика возместила Соединенным Штатам затраты на строительство стены вдоль границы.