Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Новый глава Белого дома Дональд Трамп подписал указы об охране государственной границы и иммиграции, которые предполагают строительство стены на границе с Мексикой.

В документе стена названа «крупным физическим барьером» на границе с Мексикой, - сообщает RT.

Ранее Трамп неоднократно говорил о намерении отгородиться от соседней страны для пресечения нелегальной миграции.