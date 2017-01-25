Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Новый глава Белого дома Дональд Трамп подписал указы об охране государственной границы и иммиграции, которые предполагают строительство стены на границе с Мексикой.
В документе стена названа «крупным физическим барьером» на границе с Мексикой, - сообщает RT.
Ранее Трамп неоднократно говорил о намерении отгородиться от соседней страны для пресечения нелегальной миграции.
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