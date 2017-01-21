Трамп подписал указ об изменениях программы Obamacare
Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале реформы программы медицинского страхования, известной под названием Obamacare, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Подписание прошло в Овальном кабинете в присутствии телекамер и журналистов.
По словам Спайсера, указ Трампа направлен на облегчение бремени Obamacare с целью последующей отмены этой реформы, которую провел предшественник Трампа Барак Обама.
Пресс-секретарь уточнил, что это позволит властям страны создать более свободный и открытый рынок медицинского страхования. При этом он воздержался от ответа на вопрос о деталях документа.
Кроме того, он сообщил, что на следующей неделе состоится первое еженедельное обращение Дональда Трампа к нации.
Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах в США, прошедших в стране 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 января, сообщает «Интерфакс».
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