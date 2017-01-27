Трамп почтил память жертв Холокоста пообещал всю жизнь сражаться с силами зла

Новый глава Белого дома Дональд Трамп, откликаясь на Международный день памяти жертв Холокоста, который по решению ООН отмечается 27 января, выразил благодарность тем всем, кто в самые тяжелые времена рисковал собственной жизнью ради спасения других.

- С тяжелым сердцем и грустью мы вспоминаем и чтим жертв, выживших и героев того времени, - цитирует Трампа ТАСС.

- Невозможно до конца осознать аморальность и ужас, с которыми столкнулись невинные люди во время нацистского террора. Но, как мы знаем, даже в самые темные для человечества времена есть свет. Вспоминая тех, кто погиб, мы глубоко благодарим людей, рисковавших своими жизнями ради спасения ни в чем не повинных, - добавил президент США.

Трамп также пообещал приложить все силы, для того чтобы не допустить возникновения подобных ситуаций.

- Во имя погибших я обещаю сделать все, что в моей власти, чтобы за время моего президентства и моей жизни силы зла никогда вновь не одержали верх над силами добра. Вместе мы добьемся того, что любовь и терпимость распространятся по всему миру, - заявил Трамп.

27 января 1945 года советская армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были зверски замучены более 1,1 миллиона человек, в том числе около миллиона евреев.

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