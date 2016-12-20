Трамп победил на голосовании коллегии выборщиков

Республиканец Дональд Трамп победил на голосовании коллегии выборщиков, одержав формальную победу на выборах президента США.

В пользу Трампа свои голоса отдали 304 выборщика. Для победы ему необходимо было набрать 270 голосов. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

Отмечается, что среди всех из штатов, поддерживающих Республиканскую партию, только двое выборщиков из Техаса отказались поддержать Трампа. За Хиллари Клинтон не проголосовали четыре выборщика-демократа.

Вместе с тем, сторонники Клинтон призывали выборщиков-республиканцев не голосовать за Трампа, уверяя, что победу ему обеспечило вмешательство российских хакеров. Сам миллиардер назвал это утверждение смехотворным.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года. Ранее он заявил о необходимости нового политического курса, в котором нуждается внешняя политика, сообщает «Национальная служба новостей».

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