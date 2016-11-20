Трамп планирует встретиться с королевой Великобритании
В ближайшее время команда нового президента США Дональда Трампа планирует начать переговоры с Великобританией для организации официального визита на высшем уровне.
– Переговоры между британскими официальными лицами и командой Трампа, как ожидается, начнутся в ближайшее время, – рассказали в Белом доме. Планируется, что встреча американского лидера и английской королевы состоится летом 2017 года, сообщает ТАСС.
Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2017 года. Ожидается, что после этого события он получит официальное приглашение от Великобритании.
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