Трамп планирует встретиться с королевой Великобритании

В ближайшее время команда нового президента США Дональда Трампа планирует начать переговоры с Великобританией для организации официального визита на высшем уровне.

– Переговоры между британскими официальными лицами и командой Трампа, как ожидается, начнутся в ближайшее время, – рассказали в Белом доме. Планируется, что встреча американского лидера и английской королевы состоится летом 2017 года, сообщает ТАСС.

Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2017 года. Ожидается, что после этого события он получит официальное приглашение от Великобритании.