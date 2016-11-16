Трамп первые 200 дней президентства посвятит вопросам торговой политики

После вступления в должность президента США Дональд Трамп намерен заняться вопросами торговой политики, в первую очередь Североамериканским соглашением о свободной торговле. Об этом говорится в меморандуме, подготовленном командой победившего на президентских выборах республиканца.

«В документе излагаются основные направления торговой политики администрации Трампа в первые 200 дней пребывания у власти. Основное внимание в документе уделено важнейшим вопросам, таким как проведение повторных переговоров или выходу из Североамериканского соглашения о свободной торговле, что Трамп неоднократно обещал сделать в ходе предвыборной кампании», - сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Вторым пунктом в списке приоритетов Трампа значится отказ от соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, третьим пунктом – прекращение «несправедливого импорта».

Кроме того, план предусматривает борьбу с «несправедливой торговой практикой» и предложение вырабатывать двусторонние соглашения с торговыми партнерами США.

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