Трамп ответил на заявление Клинтон о причинах поражения на выборах
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова свой бывшей соперницы Хиллари Клинтон о том, что она потерпела неудачу на выборах из-за ФБР, WikiLeaks и России.
«Директор ФБР Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, поскольку, он дал ей возможность совершить много плохих дел!» - написал американский лидер в своем Twitter.
Утверждение Клинтон о его якобы связи с Россией, Трамп назвал лживой историей. По его словам, она была выдумана демократами для того, чтобы оправдать поражение на выборах. «Может быть, Трамп просто провел замечательную кампанию?» - добавил он.
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