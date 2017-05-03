Трамп ответил на заявление Клинтон о причинах поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова свой бывшей соперницы Хиллари Клинтон о том, что она потерпела неудачу на выборах из-за ФБР, WikiLeaks и России.

«Директор ФБР Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, поскольку, он дал ей возможность совершить много плохих дел!» - написал американский лидер в своем Twitter.

Утверждение Клинтон о его якобы связи с Россией, Трамп назвал лживой историей. По его словам, она была выдумана демократами для того, чтобы оправдать поражение на выборах. «Может быть, Трамп просто провел замечательную кампанию?» - добавил он.