Трамп не отметил Россию в списке своих продуктивных бесед
Президент США Дональд Трамп не отметил Россию среди стран, с которыми у него состоялись «продуктивные» переговоры.
- По внешней политике мы начали ряд крайне продуктивных разговоров со многими иностранными лидерами, чтобы двигаться вперед к стабильности и миру в самых беспокойных регионах мира, которых много, - заявил он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.
По мнению Трампа, очень продуктивные беседы у него состоялись с лидерами Великобритании, Израиля, Мексики, Японии, Китая и Канады.
Телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным состоялся 28 января и продолжался около 40 минут. По слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, разговор был хорошим и в политическом, и в человеческом смысле, сообщает «Интерфакс».
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