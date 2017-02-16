Трамп не отметил Россию в списке своих продуктивных бесед

Президент США Дональд Трамп не отметил Россию среди стран, с которыми у него состоялись «продуктивные» переговоры.

- По внешней политике мы начали ряд крайне продуктивных разговоров со многими иностранными лидерами, чтобы двигаться вперед к стабильности и миру в самых беспокойных регионах мира, которых много, - заявил он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

По мнению Трампа, очень продуктивные беседы у него состоялись с лидерами Великобритании, Израиля, Мексики, Японии, Китая и Канады.

Телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным состоялся 28 января и продолжался около 40 минут. По слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, разговор был хорошим и в политическом, и в человеческом смысле, сообщает «Интерфакс».