Трамп отметил ключевую роль женщин в экономике США

Президент США Дональд Трамп отметил ключевую роль женщин в экономике Соединенных Штатов.

- Я испытываю громадное уважение по отношению к женщинам и к тем их многочисленным ролям, которые являются жизненно важными для нашего общества и нашей экономики, - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Трамп также призвал в Международный женский день вместе с ним отдать должное «критически важной роли женщин в Америке и во всем мире».

Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран, а также ООН. Исторически появился как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию, сообщает ТАСС.