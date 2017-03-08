Трамп отметил ключевую роль женщин в экономике США
Президент США Дональд Трамп отметил ключевую роль женщин в экономике Соединенных Штатов.
- Я испытываю громадное уважение по отношению к женщинам и к тем их многочисленным ролям, которые являются жизненно важными для нашего общества и нашей экономики, - написал американский лидер на своей странице в Twitter.
Трамп также призвал в Международный женский день вместе с ним отдать должное «критически важной роли женщин в Америке и во всем мире».
Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран, а также ООН. Исторически появился как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию, сообщает ТАСС.
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