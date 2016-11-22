Трамп отменил встречу с руководством и журналистами The New York Times
Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп отказался от участия во встрече с руководством и журналистами крупнейшей американской газеты The New York Times. Миллиардер объяснил отмену тем, что «условия встречи были изменены в последний момент».
«Это нехорошо, - цитирует ТАСС запись, сделанную Трампом в твиттере. - Тем временем они продолжают писать обо мне неточно и в недоброжелательном тоне».
Представители издания заявили, что они не меняли формат встречи. По их словам, наоборот, команда миллиардера попыталась сделать это, настаивая на том, чтобы вся беседа носила частный характер и не была предназначена для печати.
- Мы на это не согласились, - уточнил помощник редактора издания Клиффорд Леви.
Ранее, в ходе предвыборной кампании The New York Times открыто поддерживала кандидата от демократов Хиллари Клинтон и продолжает публиковать материалы, ставящие под сомнение способность Трампа руководить страной.
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