Трамп отменил встречу с руководством и журналистами The New York Times

Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп отказался от участия во встрече с руководством и журналистами крупнейшей американской газеты The New York Times. Миллиардер объяснил отмену тем, что «условия встречи были изменены в последний момент».

«Это нехорошо, - цитирует ТАСС запись, сделанную Трампом в твиттере. - Тем временем они продолжают писать обо мне неточно и в недоброжелательном тоне».

Представители издания заявили, что они не меняли формат встречи. По их словам, наоборот, команда миллиардера попыталась сделать это, настаивая на том, чтобы вся беседа носила частный характер и не была предназначена для печати.

- Мы на это не согласились, - уточнил помощник редактора издания Клиффорд Леви.

Ранее, в ходе предвыборной кампании The New York Times открыто поддерживала кандидата от демократов Хиллари Клинтон и продолжает публиковать материалы, ставящие под сомнение способность Трампа руководить страной.