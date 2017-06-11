Трамп отложил свой визит в Британию из-за опасности протестов

Американский президент Дональд Трамп отменил визит в Британию, который должен был произойти во второй половине этого года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian, советник премьер-министра страны Терезы Мэй сказал, что Трамп «не хочет приезжать с госвизитом в Британию до того, как британская общественность не поддержит его приезд». Кроме того, причиной отмены визита в Соединенное Королевство называют возможные акции протеста.

Собеседник издания рассказал, что телефонный разговор между политиками случился несколько недель назад. Мэй пригласила Трампа посетить Великобританию спустя неделю после его инаугурации в январе этого года. Приглашение вызвало возмущение у некоторых британских политиков, а в Лондоне прошло несколько акций протеста против действий американского президента.

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