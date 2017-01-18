Трамп откликнулся на открытое письмо и сократил число журналистов на брифингах

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что после вступления в должность не станет переносить место проведения брифингов, но в то же время предупредил, что число журналистов, которым будет открыт доступ на эти мероприятия, будет сокращено.

Ранее обсуждалось предложение перенести место проведения брифингов для прессы из западного крыла Белого дома в здание Исполнительного офиса президента США, расположенного рядом с резиденцией главы государства. Это вызвало гневную реакцию многих СМИ, расценивших это как враждебный выпад против американской прессы.

- Пресса с ума посходила, так что я сказал: «Давайте не будем переносить». Но некоторые люди из числа прессы не смогут туда попасть. У нас так много желающих попасть на брифинги президентской пресс-службы, что нам придется отбирать людей, которые будут допущены в комнату, - цитирует Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

Будущий президент США выразил уверенность в том, что журналисты, которых не допустят на президентские брифинги, сами скоро попросят перенести пресс-конференции в более просторное помещение, чтобы получить туда доступ.