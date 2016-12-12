Трамп отказывается придерживаться политики «единого Китая»

Избранный президент США Дональд Трамп не считает обязательным для Вашингтона придерживаться политики «единого Китая».

«Я не понимаю, зачем нам ее придерживаться, если мы не договоримся с Китаем по другим вопросам, включая торговлю», - заявил Трамп. Он также добавил, что Китай не может диктовать ему какие-либо условия относительно телефонных переговоров, сообщает CNN.

Пекин, в свою очередь, заявил, что в случае развития отношений между Штатами и Тайванем и продажи ему американского оружия, КНРбудет развивать партнерские отношения с противниками США.