Трамп не отказывается от планов строительства стены на границе с Мексикой

Дональд Трамп по-прежнему хочет построить стену для защиты от незаконных мигрантов на границе с Мексикой. Также вновь избранный президент США планирует депортировать три миллиона нелегальных мигрантов.

"Мы собираемся депортировать людей, которые являются преступниками, имеют уголовное прошлое, являются членами банд, наркоторговцами. Этих людей очень много, вероятно два миллиона, может быть даже три миллиона - мы их депортируем из нашей страны или посадим в тюрьму", - сказал Трамп.

9 ноября глав МИД Мексики Клаудиа Руис Массиеу заявила, что Мехико надеется работать вместе с Трампом, однако не будет оплачивать возведение стены на границе между двумя странами, сообщает ТАСС.