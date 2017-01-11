Трамп отказался выслушать вопрос репортера телекомпании CNN на пресс-конференции

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп в резкой форме ответил на попытку корреспондента телекомпании CNN задать вопрос на пресс-конференции в Нью-Йорке.

- Ваша организация ужасна. Я не собираюсь предоставлять вам возможность задать вопрос, - цитирует Трампа ТАСС.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся в минувшую пятницу спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведслужб ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США, с помощью которой Москва собирается оказывать давление на республиканца.