Трамп отказался встречаться с Порошенко
Кандидат на президентских выборах в США от республиканской партии Дональд Трамп не пожелал встречаться с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает Lenta.ru со ссылкой на корреспондента NBC Кэти Тур, которая ссылается на дипломатические источники.
По словам журналиста, украинские дипломаты пытались выйти на Трампа, но ответа от него так и не получили. Госпожа Тур уточняет, что члены украинской делегации «были озадачены отсутствием ответа». К слову, в доступном прессе графике встреч кандидата-республиканца украинский президент не значится.
Сам Петр Порошенко несостоявшуюся встречу с Трампом объяснил "несовпадением графиков".
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