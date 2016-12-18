Трамп оспорил мнение Мишель Обамы относительно будущего США

Избранный президент США Дональд Трамп не согласился с мнением первой леди Мишель Обамы относительно будушего Америки.

Комментируя ее недавнее заявление об отсутствии у Штатов надежд на преобразования в связи с избранием на пост главы государства республиканца, Трамп предположил, что Обама говорила о прошлом, а не о будущем.

«У нас, напротив, есть большие надежды и огромный потенциал. Мы как государство станем великими как никогда прежде», - цитирует Трампа телеканал Fox News.

Миллиардер также рассказал, что недавно побывал с супругой в Белом доме и чета Обама приняла их весьма любезно. В связи с этим Трамп отметил, что первая леди, возможно, имела в виду нечто иное и не так выразилась.