Трамп оспорил мнение Мишель Обамы относительно будущего США
Избранный президент США Дональд Трамп не согласился с мнением первой леди Мишель Обамы относительно будушего Америки.
Комментируя ее недавнее заявление об отсутствии у Штатов надежд на преобразования в связи с избранием на пост главы государства республиканца, Трамп предположил, что Обама говорила о прошлом, а не о будущем.
«У нас, напротив, есть большие надежды и огромный потенциал. Мы как государство станем великими как никогда прежде», - цитирует Трампа телеканал Fox News.
Миллиардер также рассказал, что недавно побывал с супругой в Белом доме и чета Обама приняла их весьма любезно. В связи с этим Трамп отметил, что первая леди, возможно, имела в виду нечто иное и не так выразилась.
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