Трамп оскорбил Асада и обвинил Россию в бедах Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал своего сирийского коллегу Башара Асада «животным», а также обвинил Россию в проблемах Сирии.

«Если бы Россия не поддерживала это животное, то не было бы проблемы», - заявил американский президент.

Вместе с тем, Трамп заявил, что не собирается идти в Сирию, несмотря на нанесенный ранее авиаудар, уничтоживший сирийский аэродром. Он также посетовал, что удар по Сирии ранее не нанесла американская администрация во главе с Бараком Обамой.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. В ночь на 7 апреля США нанесли ракетами «Томагавк» удар по военному аэродрому «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Всего было выпущено 59 крылатых ракет, однако до цели долетели менее половины. В результате удара США погибли четыре военных Сирии, двое пропали без вести. Также известно о девяти погибших мирных жителях, в том числе детях, сообщает «Национальная служба новостей».