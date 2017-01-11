Трамп опроверг сообщение о якобы собранном на него в России компромате

Готовящийся к инаугурации новый президент США Дональд Трамп опроверг распространенную СМИ информацию о том, что в распоряжении российских спецслужб имеется компромат на будущего главу Белого дома, с помощью которого Москва оказывает на республиканца давление.

«Россия никогда не пыталась использовать какие-либо рычаги влияния против меня. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни займов, ничего», - цитирует ТАСС запись, сделанную Трампом в социальной сети Twitter.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на сведения, полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся в минувшую пятницу специальном брифинге в Нью-Йорке руководители американских разведслужб ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США.

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Теги:
Места: Россия, США
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