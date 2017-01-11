Трамп опроверг «перезагрузку отношений» с Россией и предложил просто «поладить»

Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что никакой кнопки «перезагрузки отношений» с Россией не существует.

- Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет, — цитирует Трампа РИА «Новости».

По словам республиканца, слово «перезагрузка» неуместно для определения взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой.

Ранее руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков также заявил, что в свете ухудшения отношений с администрацией Барака Обамы термин «перезагрузка» себя скомпрометировал.