Трамп опроверг «перезагрузку отношений» с Россией и предложил просто «поладить»
Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что никакой кнопки «перезагрузки отношений» с Россией не существует.
- Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет, — цитирует Трампа РИА «Новости».
По словам республиканца, слово «перезагрузка» неуместно для определения взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой.
Ранее руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков также заявил, что в свете ухудшения отношений с администрацией Барака Обамы термин «перезагрузка» себя скомпрометировал.
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