Трамп одним кликом снижает капитализацию авиакомпаний на миллиарды долларов

Стоило победившему на выборах в США Дональду Трампу высказаться по поводу завышенной цены на истребители F-35, которые производит компания Lockheed Martin, как это сразу отразилось на ее акциях.

Капитализация предприятия снизилась на 3,5 миллиарда долларов, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Independent.

«Программа F-35 и расходы на нее вышли из-под контроля. Миллиарды долларов должны быть сэкономлены и будут сэкономлены на военных (и других) закупках после 20 января», — написал ранее Трамп в своем Twitter.

В прошлый раз будущий глава Белого дома призвал авиастроительную корпорацию Boeing отменить постройку нового «борта номер один», на котором летает глава государства, из-за слишком большой цены. В результате стоимость компании Boeing снизилась на 1,4 миллиарда долларов.

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