Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой разрушения плотины в городе Орвилл, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Ранее жителям Калифорнии, эвакуированным в связи с ЧП, разрешили вернуться домой, заявил шериф округа Бьютт Кори Хонеа.
Власти опасались, что дамба полностью развалится и вода затопит жилые кварталы. В зону эвакуации попали, по меньшей мере, 190 тысяч человек. Разрушению подвергся основной водосброс плотины.
Если разрушится запасной, это приведет к разливу неконтролируемого потока из озера Оровилл, объем воды в котором, оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров. Отмечается, что вода начала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии, а затем через запасной после сильных дождей, сообщает Ura.ru.
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