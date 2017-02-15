Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой разрушения плотины в городе Орвилл, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ранее жителям Калифорнии, эвакуированным в связи с ЧП, разрешили вернуться домой, заявил шериф округа Бьютт Кори Хонеа.

Власти опасались, что дамба полностью развалится и вода затопит жилые кварталы. В зону эвакуации попали, по меньшей мере, 190 тысяч человек. Разрушению подвергся основной водосброс плотины.

Если разрушится запасной, это приведет к разливу неконтролируемого потока из озера Оровилл, объем воды в котором, оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров. Отмечается, что вода начала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии, а затем через запасной после сильных дождей, сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: происшествия
Следующая новость В России могут повысить НДС до 21 процента

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО