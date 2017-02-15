Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой разрушения плотины в городе Орвилл, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ранее жителям Калифорнии, эвакуированным в связи с ЧП, разрешили вернуться домой, заявил шериф округа Бьютт Кори Хонеа.

Власти опасались, что дамба полностью развалится и вода затопит жилые кварталы. В зону эвакуации попали, по меньшей мере, 190 тысяч человек. Разрушению подвергся основной водосброс плотины.

Если разрушится запасной, это приведет к разливу неконтролируемого потока из озера Оровилл, объем воды в котором, оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров. Отмечается, что вода начала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии, а затем через запасной после сильных дождей, сообщает Ura.ru.