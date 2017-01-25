Трамп объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп приступил к выполнению своих предвыборных обещаний, заявив о начале строительства стены на границе с Мексикой.
Кроме того, на своей официальной странице в Twitter он анонсировал и другие мероприятия, направленные на укрепление национальной безопасности.
Президент США также намерен укрепить пограничное законодательство и депортировать нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, которые остаются на территории США.
Ранее Трамп заявил, что испытывает симпатию к мексиканскому народу, но при этом будет добиваться, чтобы Мексика возместила Соединенным Штатам затраты на строительство стены вдоль границы, сообщает «Экономика сегодня».
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