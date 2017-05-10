Трамп объяснит решение о ракетном ударе по Сирии в суде

Американская надзорная организация Protect Democracy, в которую входят адвокаты из администрации экс-главы США Барака Обамы, подала иск в федеральный суд округа Колумбия в Вашингтоне на администрацию президента США Дональда Трампа из-за авиаудара крылатыми ракетами по военной базе в Сирии 7 апреля.

Правозащитники требуют, чтобы Трамп дал объяснения о том, на каких основаниях было принято решение о нанесении ракетного удара по сирийскому аэродрому, сообщает агентство Nation news.

По словам представителя Protect Democracy Джастина Флоренса, законом ограничены возможности исполнительной власти атаковать другое государство. Кроме того, у Трампа не было законных оснований для атаки: ни разрешения Конгресса, ни санкции Совбеза ООН.

7 апреля США запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Американские власти считают, что с этого аэродрома сирийская армия начала предполагаемую химатаку в провинции Идлиб 4 апреля.

По версии СМИ, влияние на Дональда Трампа в этом вопросе оказала его дочь Иванка, которая была потрясена кадрами, запечатлевшими жертв химатаки в сирийском городе Хан-Шейхун, якобы совершенной правительственными войсками Башара Асада. Позднее Иванка заявила, что не оказывала влияния на решение президента США выпустить ракеты в Сирии.