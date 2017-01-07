Трамп объяснил кибератаки халатностью самих демократов

Избранный президент США Дональд Трамп полагает, что хакерские атаки на серверы Демократической партии стали возможны из-за халатности ее членов.

«Грубая халатность Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерские атаки», - написал он в своем Twitter. При этом Трамп добавил, что Нацкомитет республиканцев был «серьезно защищен».

Накануне Трамп провел встречу с руководством разведывательных служб, главной темой которых были хакерские атаки на политические институты в США. В Белом доме уверены, что к ним причастна Россия, которая, помимо всего прочего, преследовала ель оказать влияние на итоги президентских выборов. Трамп с этим утверждением не согласен.